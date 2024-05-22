Malatya'da 2 firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olduğunu belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.