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Güncel
AA 22.05.2024 14:05

Malatya'da 2 firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Malatya'da 2 firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

2 firari yakalandı

Ekipler, "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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