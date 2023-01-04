Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de narkotik operasyonlarına 7 tutuklama
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 ayrı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 7'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi
Etiketler: Narkotik Osmaniye Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:49
- 11:40
- 11:28
- 11:34
- 11:32
Sıradaki Haber
Aydın'da iki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz