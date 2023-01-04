Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 7'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi