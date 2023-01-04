Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.İ. idaresindeki otomobil, Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda, R.Ö’nün kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki yolcu konumundaki K.İ. yaralandı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın
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