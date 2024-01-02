Osmaniye'de mısır taşıyan tır alev alev yandı

Yangın, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi otoyol gişelerinde meydana geldi.
Gaziantep istikametinden Osmaniye istikametine seyreden İ.O. idaresindeki mısır taşıyan tırın balatalarından duman yükselmeye başladı. Tır sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek kupayı dorseden ayırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Balatalardan çıkan alevler tırın dorsesini sardı. Bölgeye sevk edilen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından alev alev yanan tır kısası kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.