Kirazlıdere Cam Seyir Terası bölgenin cazibe merkezi oldu

Isparta'da 28 Ekim 2023'te hizmete giren Kirazlıdere Cam Seyir Terası, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar, seyir terasında Isparta’yı farklı açıdan izleme fırsatı bulurken, bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyorlar. Her gün günbatımına kadar ziyaret edilebilen Kirazlıdere Cam Seyir Terası, akşamları ışık şovlarıyla şehre ayrı bir renk katıyor. Isparta 2023 yılını uğurlarken yılın son gününde de vatandaşların tercihi Kirazlıdere Cam Seyir Terası oldu.

Yılın son saatlerinde Kirazlıdere Cam Seyir Terası adeta bir buluşma noktasına dönüşürken, vatandaşlar yeni yılın gelişini cam seyir terasın sunduğu manzara eşliğinde karşıladı. Aynı anda belli bir ziyaretçi sayısının alındığı cam seyir terasına girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Şehir dışından gelenler de cam seyir terası sayesinde Isparta’yı farklı bir açıdan izleme fırsatı buldu.