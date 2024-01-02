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Güncel
İHA 02.01.2024 10:18

Kırklareli'nde terör operasyonları: 7 tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli'nde terör operasyonları: 7 tutuklama

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğünce 2023 yılı içerisinde terör suçları ile ilgili düzenlenen 38 operasyonda 38 kişi yakalanırken 7 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişi ise soruşturmalarının yürütüldüğü illere teslim edildi. 25 kişi hakkında da adli ve idari işlemler gerçekleştirildi. 

2023 yılı içerisinde Terörle Mücadele Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri kapsamında Kırklareli'nde bulunan 106 özel güvenlik personeline terörle mücadele ve terör örgütlerinin eylem ve saldırıları konusunda Bilgilendirme Faaliyetleri düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesinde "El ele güvenli geleceğe" Projesi kapsamında ise 3 bin 390 öğrenci ve ailelerine bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

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Kırklareli Terörle Mücadele
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