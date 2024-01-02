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Güncel
AA 02.01.2024 10:31

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, Ardahan ile Kars'ta akarsu ve göllerin yüzeyi dondu.

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Akarsu ve göllerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, arabaların camları buz tuttu.

Acısu Deresi'nin tamamen donduğu ilçede hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlardan Ümit Günay, kar yağışının ardından ayazın başladığını belirterek, "Havalar soğudu sabah arabaları zor çalıştırdık. Sarıkamış'ın kışı geldi." dedi.

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