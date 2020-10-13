Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harkaçtığı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen T.Ö, R.E, Y. E. ve M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yanında bulunan kazı malzemelerine el konuldu.
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