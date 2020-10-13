Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yağmurlu köyünde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 580 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.