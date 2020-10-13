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Kocaeli'de terör örgütü operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 4 şüphelinin yakalanması için Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
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