Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bağ Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin bahçesinde çok sayıda kaplumbağa olduğu bilgisini aldı.

Adrese giden itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla bahçedeki 50 kaplumbağayı toplayıp yiyecek verdikten sonra Savrun Çayı yakınlarına bıraktı.

İtfaiye eri Hüseyin Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıllık meslek hayatında ilk defa kaplumbağa kurtardığını kaydetti.