Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 39 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, 39 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ö. isimli şüphelinin merkez Antakya ilçesindeki evinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ö. isimli şüphelinin merkez Antakya ilçesindeki evinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 39 kök Hint kenevir ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.
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