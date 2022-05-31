Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki araca çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AAV 383 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunda park halindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye
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