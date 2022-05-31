Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, KOSGEB Niğde İl Müdürü Niyazi Gücenmez, Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mithat Akgün, Niğde Teknopark Genel Müdürü Rifat Battaloğlu, Üniversite Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Hülya Üründü, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Elçin Güleç, çok sayıda iş insanı ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, uluslararası öğrencilerin Niğde iş dünyasıyla buluşmaları için yapılabilecek yenilikler ve öğrencilerin sunabilecekleri katkılar değerlendirildi.

Ayrıca programda, 54 farklı ülkeden öğrencilerin kendi ülkelerine bir köprü vazifesi oluşturmaları, sanayi ve ticaret alanında iş insanlarıyla çalışabilmeleri konuları görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, etkinliğin kentin kalkınmasına katkı sağlayacağını ve öğrencilere de Niğde'deki iş fırsatlarını tanıtan anlamlı bir toplantı olduğunu belirtti.