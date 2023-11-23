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Güncel
AA 23.11.2023 12:52

Osmaniye'de depremzede esnaf için hazırlanan konteyner çarşı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de esnaf için yapılan konteyner çarşıdaki 102 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye'de depremzede esnaf için hazırlanan konteyner çarşı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz, yapımı tamamlanan Cebelibereket Konteyner Çarşı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dükkanlara yerleşen esnafla sohbet eden Yılmaz, konteyner çarşıda 104 dükkanın bulunduğunu belirtti.

Bu dükkanlardan 102'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Yılmaz, "En büyük konteyner çarşımız burası. Büyük bir hizmet tamamlandı ve kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. 102 hemşehrimize anahtar teslimi yapıldı. İnşallah burası tamamen faaliyete geçtiğinde çok canlı bir çarşı olacak. Yapılan konteyner çarşılar içinde en güzellerinden biri oldu. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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