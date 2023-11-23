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Güncel
İHA 23.11.2023 12:40

Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 4 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aracın hızla seyretmesi ve yaptığı kaza sonrası diğer sürücülerin yardıma koşması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 4 yaralı

Kaza, gece saat 00.15 sıralarında Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi.

H.F.F’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön levhasına çarptı. Aracın hızla seyretmesi ve yaptığı kaza sonrası diğer sürücülerin yardıma koşma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Ö, S.C.Ö ve N.K, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücüsü H.F.F’nin kol ve bacaklarında kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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