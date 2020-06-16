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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine sözde "savaşçı" olarak katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu Y.B. ve S.B. yakalandı.
Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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