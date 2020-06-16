Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla Toroslar ilçesindeki işletmeye operasyon düzenlendi.
Ele geçirilen farklı markalara ait 1345 araç kumandası ve 2 bin 840 araç logosuyla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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