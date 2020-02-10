Kulüp binasında bir araya gelen 40 kişilik grup, buradan araçlarla Olukbaşı Yaylasına gitti.

Yaylada hazırlıklarını tamamlayan ODAK üyeleri, karla kaplı doğa güzellikleri arasında 13 kilometrelik yürüyüşün ardından Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi mevkisine ulaştı.

Dağcılar burada Elazığ depremi ve Van’da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

Zirve etkinliğine annesi Özlem Ceren ile katılan down sendromlu 14 yaşındaki Oğulcan Ceren, parkuru başarıyla tamamladı.

ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan, deprem ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler anısına Zorkun Yaylasına zirve tırmanışı düzenlendiğini belirtti.

Erdoğan, bir daha böyle felaketler yaşanmaması temennisinde bulundu.