İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il merkezinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.