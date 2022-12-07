Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu ileri sürülen R.E. ile Mustafa T. tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.E, yanındaki tabancayla Mustafa T'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Mustafa T, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.