Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeşilyayla köyünde, aralarında husumet olduğu iddia edilen A.D. ile F.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanında getirdiği tabancayla F.S'ye ateş etti.
Yaralanan F.S, olay yerine sevk edilen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli A.D'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.
Etiketler: Osmaniye
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