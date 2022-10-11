Anadolu Selçukluları döneminde Sultan Kılıçarslan tarafından 11'inci yüzyılda yaptırıldığı tahmin edilen Çorum Kalesi'nin çevresi, kentin ilk yerleşim yerlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bölgede kerpiç ya da betonarme olarak inşa edilen ve ömrünü tamamladığı değerlendirilen yüzlerce ev ve iş yeri, yıkılma tehlikesi nedeniyle mahalle sakinleri için risk oluşturuyor.

Çorum Belediyesi, bölgenin modern altyapı imkanlarıyla yeniden inşa edilmesi için çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Çorum Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çorum Kalesi etrafındaki 95 dekar alan, geçen yıl ocak ayında "riskli alan" ilan edildi.

Çorum Belediyesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay mimari talimatı, bölgenin de tarihi ve kültürel değerlerine uygun olarak Çorum konaklarından esinlenerek ev ve iş yerlerinden oluşan kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Projenin kabul edilmesiyle bir süre önce hak sahipleriyle görüşmeler başladı.

"Şehirlerin ruhu tarihi dokusudur, geçmişidir, geleneğidir"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesi'nin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, çevresindeki 95 dekar alanın dönüştürülmesiyle kentin çok daha güzel görünüme kavuşacağını söyledi.

Kale çevresinde yapılacak dönüşümün klasik bir kentsel dönüşüm projesi olmadığına işaret eden Aşgın, şöyle konuştu:

"Aynen insanlarda olduğu gibi şehirlerin bedenleri olduğu gibi ruhu da vardır. Ruhu, tarihi dokusudur, geçmişidir, geleneğidir. Kalenin etrafındaki alanda kentsel dönüşümü sağlıyoruz ancak bu, klasik bir cümle gibi duruyor. Buradaki amacımız sadece kentsel dönüşümü sağlamak, eski evleri yıkmak, yerlerine yenilerini yapmak değil. Bizim amacımız tarihi dokuyu ayağa kaldırmak, şehrin ruhuna dokunmak, küllerinden şehri yeniden tarihiyle, kültürüyle beraber ayağa kaldırmak."

Yeşil dokusu ön plana çıkan bir proje uygulanacak

Halil İbrahim Aşgın, hak sahiplerinin kentteki diğer toplu konutlardan konut edinme, farkını 180 taksitle ödeyerek kentsel dönüşümde yapılacak yeni konutlardan satın alma ya da mevcut konutunu devlete satma seçeneklerinden birini seçmek durumunda olduğunu anlatarak, "Bu bölgede 328 konut, 64 ticarethane bulunmakta. Projede ise 262 konut ve 88 ticarethane yapılması planlanıyor. Dolayısıyla orada bina yoğunluklu proje değil, yeşil dokusu ön plana çıkan, rekreasyon alanları, parkı ve bahçesi ön plana çıkan, tarihi dokunun da ayağa kaldırıldığı bir proje ortaya çıkıyor. Hak sahipleri gelip hangi seçeneği talep ediyorsa sözleşmesini yapıyor. Tüm hak sahiplerini sözleşme yapmak üzere yüklenici firma yetkilileriyle görüşmeye davet ediyorum" dedi.

Aşgın, kalenin restorasyonu ile çevresindeki kentsel dönüşümün, 1100 yıllık Çorum Kalesi ile yaklaşık 900 yıllık Ulu Camii arasında oluşturmayı hedefledikleri kültür yolunun önemli ayağı olduğunu söyledi.