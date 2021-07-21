Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını Yangın İtfaiye
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