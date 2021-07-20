Kuzey Makedonya’da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camilere akın etti.

Başkent Üsküp’te Kuzey Makedonya İslam Birliği’nin hazırladığı bayram özel programı, tarihi Mustafa Paşa Camii’nde düzenlendi.

Sabah namazını müteakiben Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve Boşnakça ilahiler okundu. Bayram namazı için aynı çatı altında buluşan cemaat, bu yıl da cami avlusuna taştı.

3 farklı dilde hutbe okundu

Müslümanların doldurduğu camideki hutbe Arnavutça, Makedonca ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde okundu.

Törene Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu da katıldı.

"Tüm inananların bayramını kutluyorum"

Fetahu, “Tüm inananların, tüm müslümanların bayramını kutluyorum. İnsanların barış içinde, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde yaşaması için dua ediyoruz. Allah kurbanlarımızı, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi

Kuzey Makedonya’da Kurban Bayramı, yalnızca Müslüman vatandaşlar için bir günlük resmi tatil sayılıyor.