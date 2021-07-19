Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri TEM otoyolundaki kazada 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Silivri'de alınan bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeyken freni boşalan bir tır otomobile çarptı.
Bariyerlere çarparak durabilen tır yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan ve yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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