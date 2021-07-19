Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop Emniyetinden hayvan pazarlarında besici ve müşterilere sahte para uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde mağduriyet yaşanmaması için besiciler ile müşterileri sahte para konusunda uyardı.
Ordu Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, besiciler ile vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.
Etiketler: Polis Sahte Para Emniyet Genel Müdürlüğü
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