Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da sıcak hava nedeniyle bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinde artan hava sıcaklıkları ve nem nedeniyle bunalan kişiler Atakum, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam sahillerinde denize girerek serinlemeye çalışıyor.
Samsun merkezde temmuzun ortasında çöl sıcaklarının da etkisiyle hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükseldi.
Yüksek nem oranıyla güneşte hissedilen sıcaklığın daha da arttığı kentte evlerde duramayan insanlar sahil ve piknik alanlarında gitti.
Etiketler: Kurban Bayramı Sahil Samsun
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