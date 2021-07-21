Kurban Bayramı tatilinde artan hava sıcaklıkları ve nem nedeniyle bunalan kişiler Atakum, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam sahillerinde denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Samsun merkezde temmuzun ortasında çöl sıcaklarının da etkisiyle hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükseldi.

Yüksek nem oranıyla güneşte hissedilen sıcaklığın daha da arttığı kentte evlerde duramayan insanlar sahil ve piknik alanlarında gitti.