Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Oruçgazi köyünde boynundan ve bacağından yaralanmış karaca yavrusunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla hayvanı yakaladı.
Karaca yavrusu, tedavisi için Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü.
Etiketler: Osmaniye Doğal Yaşam
Son Haberler
- 12:28
- 12:11
- 12:11
- 12:06
- 12:16
Sıradaki Haber
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz