Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı, sanayide araçlarını tamir ettirirken gözaltına alındı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cankıllı köyünde Şerafettin Yen'in ahırından 8 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, Aksaray Sanayi Sitesi'nde kamyonlarını tamir ettiren Ramazan C. (39), Erol K. (22) ve Eren C'yi (22) yakaladı.
Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde hayvanları başka bir ilde sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Aksaray Hırsızlık Hayvancılık
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