Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda D.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik Polis
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