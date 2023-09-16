Osmaniye’de atık piller toplanıyor

Atık pilleri kaynağında ayrı ayrı toplayarak gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Osmaniye Belediyesi, Sıfır Atık projesine vatandaşların da katkı sunmalarını sağlıyor.

Proje çerçevesinde Osmaniye’de hizmet veren esnaflara dağıtılan atık pil kutularında biriktirilen atık pilleri belediye çevre koruma ve kontrol müdürlüğü bünyesinde görev yapan bisikletli ekipler tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş; "Osmaniye Belediyesi olarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir şehir bırakmak için birçok çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de atık pilleri toplamak. Çünkü atık piller içerisinde bulunan maddelerden dolayı çevreye, doğaya ve insan hayatına büyük zarar veriyor. Belediye olarak bizler esnaflarımız, çocuklarımızla ve tüm hemşerilerimizle birlikte daha duyarlı olarak bu zararın önüne geçeceğiz. Desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyenin işyerlerine bıraktığı atık pil kutularında pilleri biriktirdiklerini söyleyen elektronik eşya satışı ve tamiratı yapan esnaflar, bisikletli ekibin sık sık kendirlini ziyaret ederek atık pilleri teslim aldıklarını belirterek doğaya ve çevreye faydalı bir projeye katkı sunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.