Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 16.09.2023 04:22

Osmaniye’de atık piller toplanıyor

Osmaniye Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında birçok alanda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Osmaniye’de atık piller toplanıyor

Atık pilleri kaynağında ayrı ayrı toplayarak gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Osmaniye Belediyesi, Sıfır Atık projesine vatandaşların da katkı sunmalarını sağlıyor.

Proje çerçevesinde Osmaniye’de hizmet veren esnaflara dağıtılan atık pil kutularında biriktirilen atık pilleri belediye çevre koruma ve kontrol müdürlüğü bünyesinde görev yapan bisikletli ekipler tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş; "Osmaniye Belediyesi olarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir şehir bırakmak için birçok çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de atık pilleri toplamak. Çünkü atık piller içerisinde bulunan maddelerden dolayı çevreye, doğaya ve insan hayatına büyük zarar veriyor. Belediye olarak bizler esnaflarımız, çocuklarımızla ve tüm hemşerilerimizle birlikte daha duyarlı olarak bu zararın önüne geçeceğiz. Desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyenin işyerlerine bıraktığı atık pil kutularında pilleri biriktirdiklerini söyleyen elektronik eşya satışı ve tamiratı yapan esnaflar, bisikletli ekibin sık sık kendirlini ziyaret ederek atık pilleri teslim aldıklarını belirterek doğaya ve çevreye faydalı bir projeye katkı sunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

ETİKETLER
Osmaniye Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Yalova'da Vali Kaya okul servis araçlarının denetimine katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:10
Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem
03:38
Tarihi Glavany Köşkü "Nevmekan Kandilli" adıyla hizmete açıldı
03:34
Çanakkale'de 61 düzensiz göçmen yakalandı
03:32
Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
02:00
Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
01:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ