Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de asayiş uygulaması: 150 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 150 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-23 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.
Uygulamalarda ruhsatsız 10 tabanca ve 5 tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çalıntı araç ve 2 motosiklet ele geçirildi.
Etiketler: Osmaniye
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