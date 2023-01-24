Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabuncubeli Mevkisi'ndeki polis uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.C. emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa
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