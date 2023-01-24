Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK / Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Galatasaray-Medipol Başakşehir / MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Çeyrek final 28 Şubat'ta, yarı final 4 Nisan'da başlayacak

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Mehmet Büyükekşi: Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, çeyrek ve yarı final mücadelesi verecek tüm takımlara başarı diledi. Büyükekşi, kupaya 148 takımla başlandığını hatırlattı.

"Çeyrek finale kalan 8 takımı canı gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından. Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Kupamıza sponsor olan Ziraat Bankası 159 yıllık bir kurum. Türkiye'de ulu bir çınar. Her konuda Türk futboluna büyük katkılar sağladı. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok taraftarı olan spor dalı. Çeyrek ve yarı finalde dileğimiz futbolun güzelliklerinin sergilenmesi."

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz de "Spora ve sanata destek vermek bankamızın üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Türk sporunun büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Türk sporunun destekçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.