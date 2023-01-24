Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu...
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları belli oldu. İşte Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları...
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı.
Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Medipol Başakşehir
Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK / Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Galatasaray-Medipol Başakşehir / MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Çeyrek final 28 Şubat'ta, yarı final 4 Nisan'da başlayacak
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Mehmet Büyükekşi: Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, çeyrek ve yarı final mücadelesi verecek tüm takımlara başarı diledi. Büyükekşi, kupaya 148 takımla başlandığını hatırlattı.
"Çeyrek finale kalan 8 takımı canı gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından. Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Kupamıza sponsor olan Ziraat Bankası 159 yıllık bir kurum. Türkiye'de ulu bir çınar. Her konuda Türk futboluna büyük katkılar sağladı. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok taraftarı olan spor dalı. Çeyrek ve yarı finalde dileğimiz futbolun güzelliklerinin sergilenmesi."
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz de "Spora ve sanata destek vermek bankamızın üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Türk sporunun büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Türk sporunun destekçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
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