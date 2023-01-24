Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturmanın, sunulan uzlaşma metninin Kurulca kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Firma tarafından ihlalin varlığı kabul edilirken, uzlaşma usulü sonucunda yüzde 25 indirim yapılarak 4 milyon 965 bin 727 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.