Değirmenoluğu köyünde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G., Ş.G. ve bunların yanında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.