Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda, E.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.S. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.K.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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