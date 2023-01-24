Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 2 firari hükümlü yakalandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. ve İ.S, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Van
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