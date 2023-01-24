Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da sahipsiz 7 köpek yavrusu öldürülmüş halde bulundu
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş arazide 7 köpek yavrusu ölü bulundu.
OSB'deki bir fabrikada çalışan bir işçi, boş arazide beslediği köpek yavrularının hareketsiz yattığını görünce durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler 7 yavru köpeğin telef olduğunu belirledi.
Soruşturma başlatan ekipler, köpeklerin ölüm nedenini öğrenmek için telef olan köpeklerden birini Konya Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.
Etiketler: Aksaray
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