Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soğuk ve kar yağışıyla ünlü Ankara’da son yılların en kurak kışı yaşanıyor
Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Ankara, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor.
Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, şehrin yüksek mahallerinde yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahardan kalma görüntülere rastlanıyor.
Ankara’da geçen yıl ocak ayında ve geçmiş kış aylarında çekilen görüntüler ile bu yıl aynı noktalardan çekilen görüntüler bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.
Etiketler: Ankara
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