Türkiye Dağcılık Federasyonunun Ardahan'daki üyelerinden oluşan 6 kişilik grup, kanyonun güzelliklerini keşfetmek için yürüyüş etkinliği düzenledi.

Derin ve uzun vadiler, kanyon boyunca uzanan dereler, kayalıklarda oluşan şelaleleriyle dikkati çeken bölgede gezinti yapan dağcılar, sarıçam ormanları ile kaplı alandaki etkinliği 15 kilometrelik yürüyüşle tamamladı.





Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, havanın sıfırın altına düşmesine rağmen karın üstünde güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.





Yeni yerleri keşfetmek için bölgede etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yıldırım, "Zorlu ve harika doğasıyla kanyonda önemli bir yürüyüş yaptık. Özellikle trekking meraklılarının bu zorlu coğrafyada eşsiz bir deneyim yaşayacaklarına inanıyorum. Başkalarının da bölgeyi görmelerini istiyoruz. Bölgemizin tanıtımını sağlamak için bu tür etkinlikler çok önemli. Bu eşsiz doğal güzelliklerin kıymetini bilmemiz lazım" diye konuştu.