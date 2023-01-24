Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Y. idaresindeki kamyon, Nacarlı Mahallesi'nde yol kenarındaki dere yatağına devrildi ve yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangını söndüren ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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