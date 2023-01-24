Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumlubel ve Eskibağlar mahallelerinde iki kuryenin kimliği belirsiz kişilerce yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından olayın şüphelilerinin K.B. ile B.K'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 pala ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.