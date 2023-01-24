Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Efe Zileli, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'i bu provokasyonların bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülmeyeceğini vurgulayan Zileli, "Aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz" dedi.

Zileli, İsveç makamlarının, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine izin vermesini lanetlediklerini ve şiddetle kınadıklarını ifade etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşın katıldığı program dua edilmesiyle sona erdi.