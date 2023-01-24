Takvimin tanıtılması için Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in makamında program düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Zeybek, şehitler takviminin basılması için her yıl destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Bu yılda her yıl olduğu gibi takvimin hazırlanması için her türlü desteği sağladık. Derneğimizin talebi doğrultusunda belirlenen ilk etapta bin adet takvim basılı yapıldı. Derneğimize teslim edilecek. Allah bu güzel ülkemizde gözü olan, farklı emeller peşinde koşan hainlere fırsat vermesin. Ordumuza ve güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin.

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı da takvime bu yıl 4 yeni şehidin fotoğrafının üzülerek eklendiğini belirterek, "İnşallah gelecek yıl hazırlanacak takvime yeni resimler eklemek zorunda kalmayız" ifadesini kullandı.