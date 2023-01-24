Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin el çantasında yapılan aramada çöp poşetlerine sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis, bu kişi ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 zanlıyı daha gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kastamonu
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