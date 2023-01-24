Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta jandarmanın yaralı bulduğu doğan tedaviye alındı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan doğan tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Saltuokova beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı doğan buldu.
İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan doğan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.
Etiketler: Zonguldak
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