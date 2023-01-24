Saltuokova beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı doğan buldu.

İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan doğan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.