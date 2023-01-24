Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 300 bin dolu makaron ele geçirildi
Niğde'de bir minibüste 300 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 300 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde
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