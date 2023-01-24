Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde toplam 420 öğrenciye ile 5 öğretmene trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında eğitim verildi.





Etkinlikler sonunda çocuklara şapka, düdük, boyama kitabı ve dergi hediye edildi.