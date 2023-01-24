Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 420 öğrenci “trafik dedektifi” oldu
Aydın’da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 420 ilk ve ortaokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.
Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde toplam 420 öğrenciye ile 5 öğretmene trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında eğitim verildi.
Etkinlikler sonunda çocuklara şapka, düdük, boyama kitabı ve dergi hediye edildi.
Etiketler: Aydın
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